***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2021 08:56
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Stefan Georges Leon Braekeveldt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Emin Hakan Eminsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Uğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
BÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
EMMANUEL VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 23.01.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911559
BIST
10:101.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:107,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:108,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:10409,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,62
|Açılış
|: 409,81
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:08
|VAKFN
|19,39
|8.289.481
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|37,90
|105.090.620
|% -6,05
|
|KARSN
|5,56
|96.347.680
|% -0,36
|
|THYAO
|12,70
|76.943.451
|% 0,47
|
|KOZAL
|140,00
|76.569.877
|% 1,08
|
|OTKAR
|410,00
|56.948.705
|% 4,43
|
|KARSN
|5,56
|96.347.680
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,48
|23.477.350
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|9.713.119
|% -0,92
|
|VAKBN
|4,59
|37.997.173
|% 0,44
|
|TSKB
|1,80
|12.054.621
|% 1,12
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0394
|7,0426
|% 0,31
|
|Euro
|8,5700
|8,5762
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8749
|9,9245
|% 0,38
|
|Frank
|7,8276
|7,8748
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8711
|1,8804
|% 0,29
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|
Seans Raporu
10:08
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-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, DOHOL, THYAO
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TUPRS, KOZAL
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.31 ) 1, 345
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MERIT, VAKFN, GARFA, TACTR, KSTUR
-
10:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, ATSYH