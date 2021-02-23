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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2021 08:56



***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Stefan Georges Leon Braekeveldt Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Emin Hakan Eminsoy Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Uğur Gülen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
KIVANÇ ZAİMLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
BÜLENT OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
EMMANUEL VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 23.01.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911559


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Cumhuriyet 2.708 2.749 52,00  
Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 28,07 28,11 -0,19  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,02  
B. Petrol 65,10 65,10 0,74  
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