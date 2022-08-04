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***AKGRT* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 19:22
***AKGRT* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKGRT******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aksigorta A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra Aksigorta'nın 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin ve Ageas Insurance International NV (Ageas)'nin 04.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararları ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12/3 ve 25/3 maddeleri uyarınca i. Aksigorta'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında Şirketimize ve Ageas'a ait yeni pay alma haklarının, hak sahipliği oranına kadar, tamamen ve nakden kullanılmasına, ii. Yeni pay alma haklarının mevcut Aksigorta hissedarları tarafından kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirketimiz ve Ageas tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek eşit oranda satın alınmasına, karar verilmiştir. Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimiz ve Ageas'ın her biri tarafından Aksigorta'ya 360 milyon TL olmak üzere toplam 720 milyon TL nakit fon girişi sağlanmış olacağı ve böylece Şirketimizin ve Ageas'ın Aksigorta sermayesindeki paylarının mevcut %36 düzeyinde korunacağı öngörülmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052048


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