***AKGRT* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 19:22
***AKGRT******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksigorta A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, diğer hususların yanı sıra Aksigorta'nın 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin ve Ageas Insurance International NV (Ageas)'nin 04.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararları ile VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12/3 ve 25/3 maddeleri uyarınca i. Aksigorta'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında Şirketimize ve Ageas'a ait yeni pay alma haklarının, hak sahipliği oranına kadar, tamamen ve nakden kullanılmasına, ii. Yeni pay alma haklarının mevcut Aksigorta hissedarları tarafından kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirketimiz ve Ageas tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek eşit oranda satın alınmasına, karar verilmiştir. Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimiz ve Ageas'ın her biri tarafından Aksigorta'ya 360 milyon TL olmak üzere toplam 720 milyon TL nakit fon girişi sağlanmış olacağı ve böylece Şirketimizin ve Ageas'ın Aksigorta sermayesindeki paylarının mevcut %36 düzeyinde korunacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052048
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1642
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4063
En Düşük
18,2123
18:051.032,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.032,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,58
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9234
|17,9517
|% 0,14
|
|Euro
|18,3680
|18,4063
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,7272
|21,8361
|% 0,09
|
|Frank
|18,6916
|18,8042
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|26,02
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|15,67
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.904
|6.989
|86,00
|
|Yarım
|3.364
|3.417
|42,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.708
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|-2,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO