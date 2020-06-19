***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin değiştirilmesi sebebiyle SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Kullanımı hakkı doğmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem ESAS SÖZLEŞMEDE AMAÇ VE KONU BAŞLIKLI MADDENİN DEĞİŞİMİÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OY ÇOKLUĞUÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, AKGUV, TREAKGH00018 1,88Para Birimi TRYEk Açıklamalar29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesinin getireceği yükümlülük nedeniyle Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması maddesinin sonucuna bağlı olarak,Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,SPK.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının da gündeme ilave edilerek kap ve şirket internet sitesinde duyurulması,Ayrıca ayrılma hakkı tebliği çerçevesinde geri alım sürecinin genel kurul da görüşülmesini ve bu hususların Ortağı olduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketinin 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesine bağlı olarak ilave bir gündem maddesi olarak görüşülmesi gerekliliğini ihtaraaen bildirmişlerdir.Şirketimiz Bahse konu ihtarname nin gereği olarak, 29.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 9.maddesinin getireceği yükümlülük nedeniyle Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması maddesinin onaylanması durumunda1-Ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altındaa) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları hususunun görüşülmesi,b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,88 TL olduğu hususunun görüşülmesi,c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve en az 10 (on) iş günü, en fazla 20 iş günü süreceği huşusunun görüşülmesi,d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu hususunun görüşülmesi,e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği hususunun görüşülmesi,f) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesine.g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,hususlarının 29.06.2020 tarihindeki yapılacak olağan genel kurulumuzda gündeme ilave edilerek görüşülmesini,gündeme ilave edilecek maddelerin Kap ,internet sayfamız yayınlanması ve ticaret sicilde tescil ilan edilmesi ne karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852166BIST