***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşme Tadili hakkında yapmış olduğu başvuru onayı 2020/29 sayılı bültende açıklanmış olup Kurulun 29833736-110.03.03-E.4887 numaralı onay yazısı tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşme Tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru belgelerimiz gönderilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844844BIST