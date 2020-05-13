***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.05.2020 20:04
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşme Tadili hakkında yapmış olduğu başvuru onayı 2020/29 sayılı bültende açıklanmış olup Kurulun 29833736-110.03.03-E.4887 numaralı onay yazısı tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşme Tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru belgelerimiz gönderilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844844
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5432
18:05384,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,92
|Açılış
|: 384,07
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5047
|8,5473
|% -0,56
|
|Frank
|7,1484
|7,1915
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|7,82
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|4,10
|
|Tam
|2.543
|2.580
|4,10
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57ECZYT
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, VAKBN
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, SODSN, EGCYH, SAFKR, TACTR, TKURU, IZTAR, KERVN, AYES, EMNIS