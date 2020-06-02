***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme tadiliimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848579BIST