***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.06.2020 17:34
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme tadiliimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848579
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,0863
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7099
18:057,5106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
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7,6132
En Düşük
7,5016
18:05374,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -6,79
|Açılış
|: 374,15
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
374,09
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3922
|8,4343
|% -1,02
|
|Frank
|6,9583
|7,0002
|% -1,40
|
|Riyal
|1,7843
|1,7933
|% -1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-10,20
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.467
|-42,40
|
|Tam
|2.498
|2.531
|-51,20
|
|Yarım
|1.219
|1.239
|-25,10
|
|Çeyrek
|609
|620
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|