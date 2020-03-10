***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 50.083.699 148.784.415Satışların Maliyeti30 -52.115.104 -140.959.722TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.031.405 7.824.693BRÜT KAR (ZARAR)-2.031.405 7.824.693Genel Yönetim Giderleri32 -13.061.448 -12.356.558Pazarlama Giderleri32 -89.906 -356.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 5.197.607 6.998.399Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -12.381.301 -1.653.138ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.366.453 457.155Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 0 1.006.276Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 -1.170.922TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-2.964.097 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar199.361 4.227.232FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-25.131.189 4.519.741Finansman Giderleri36 -835.317 -804.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.966.506 3.714.951Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.948.052 -686.305Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -407.826 -808.033Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 4.355.878 121.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.018.454 3.028.646DÖNEM KARI (ZARARI)-22.018.454 3.028.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-572.930 -841.511Ana Ortaklık Payları-21.445.524 3.870.157Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.740.810 2.785.335Dönem Karı (Zararı)-22.018.454 3.028.646Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.179.441 6.545.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 4.698.366 5.487.955Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.717.214 377.788Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 7.010.309 377.788Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 706.905 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.357 871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 -1.357 871Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-286.730 -7.862Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler58.503 2.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-345.233 -10.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 -3.948.052 686.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.291.197 -5.715.912Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.284 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.723.793 24.084.884İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 5.821.770 -241.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.097.977 24.326.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.632.354 -9.222.849İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 8.448.366 -1.056.407İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 8.183.988 -8.166.442Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.073.062 -1.165.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.391 -1.381.906İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -733.230 874.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 801.621 -2.256.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.372.733 -25.796.324Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.621.770 3.579.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -145.101 965.884İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.476.669 2.613.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.193.042 4.185.931Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.452.184 3.857.791Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 429.911 -959.459Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-141.285 -112.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.808.006 -10.175.832Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları43 -199.361 -5.477.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 38.586 -6.429.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -2.647.231 1.730.857FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.567.794 -7.587.638İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.974.893İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları29 0 -1.974.893Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri43 -7.381.651 -5.312.853Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11.837 0Ödenen Temettüler-197.980 -282.114Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -17.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.634.990 -14.978.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.634.990 -14.978.135DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48 2.800.401 17.778.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48 165.411 2.800.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri48 165.411 2.800.401Finansal Yatırımlar4.284 0Ticari Alacaklar25.518.056 34.625.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 435.510 6.257.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 25.082.546 28.368.281Diğer Alacaklar12.961.242 30.871.959İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,9 8.504.732 17.950.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.456.510 12.921.831Stoklar10 10.170.028 9.803.871Peşin Ödenmiş Giderler12 5.108.052 6.627.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.571 44.642Diğer Dönen Varlıklar28 1.996.731 1.976.432ARA TOPLAM55.925.375 86.750.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.925.375 86.750.453DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 3.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 3.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar43 5.676.593 5.477.232Maddi Duran Varlıklar14 27.640.915 28.532.109Kullanım Hakkı Varlıkları2 116.666 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.748.954 14.947.481Şerefiye18 7.003.531 7.003.531Lisanslar17 812.194 812.194Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.933.229 7.131.756Peşin Ödenmiş Giderler12 0 124.064Ertelenmiş Vergi Varlığı38 4.283.914 693.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.467.042 49.777.454TOPLAM VARLIKLAR107.392.417 136.527.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar43 340.524 6.637.900Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43 7.776.921 10.025.539Diğer Finansal Yükümlülükler2,43 16.728 0Ticari Borçlar4.057.123 3.930.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,7 328.739 1.061.969İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.728.384 2.868.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 8.442.367 7.286.523Diğer Borçlar1.311.114 3.932.884İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,9 908.449 1.053.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 402.665 2.879.334Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 591.003 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 3 20.989Kısa Vadeli Karşılıklar16.745 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 16.745 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 3.508.211 1.567.796ARA TOPLAM26.060.739 33.401.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.060.739 33.401.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43 1.365.017 200.674Diğer Finansal Yükümlülükler2,43 111.775 0Uzun Vadeli Karşılıklar76.213 94.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 76.213 94.315Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 0 784.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.553.005 1.079.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.613.744 34.480.941ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.984.383 97.855.243Ödenmiş Sermaye29 41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)29 -3.105.834 -3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.552.234 6.604.093Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.552.234 6.604.093Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 6.692.000 6.692.000Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -139.766 -87.907Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 5.588.288 5.476.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 11.134.249 7.749.087Net Dönem Karı veya Zararı39 -21.445.524 3.870.157Kontrol Gücü Olmayan Paylar29 3.794.290 4.191.723TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.778.673 102.046.966TOPLAM KAYNAKLAR107.392.417 136.527.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280Diğer Düzeltmeler13.308 13.308 13.308Transferler29 588.492 5.932.813 -6.521.305Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39 3.870.157 3.870.157 -841.511 3.028.646Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı4.365.000 -4.365.000Kar Payları-282.114 -282.114 -282.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.974.893 -1.974.893 -1.974.893Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-17.778 -17.778 -17.778Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler13.648 -7.360 7.361 13.649 -13.649 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-52.483 -52.483 -52.483Dönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Transferler29 3.870.157 -3.870.157 0 0Dönem Karı (Zararı)39 -21.445.524 -21.445.524 -572.930 -22.018.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.859 -51.859 -22.388 -74.247Kar Payları111.518 -309.498 -197.980 -197.980Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-175.497 -175.497 197.885 22.388Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-22.018.454 3.028.646DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.247 -52.483Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-92.808 -67.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.561 14.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.247 -52.483TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.092.701 2.976.163Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-572.930 -841.511Ana Ortaklık Payları-21.519.771 3.817.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826709BIST