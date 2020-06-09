***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 02:05
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
33 2.594.852 14.989.952
Satışların Maliyeti
33 -5.257.852 -15.105.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.663.000 -115.116
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.663.000 -115.116
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -1.054.177 -1.969.334
Pazarlama Giderleri
34,35 0 -85.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34,35 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 924.523 927.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -2.795.379 -366.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.588.033 -1.609.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 1.813.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-234.667 -285.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
241.823 -330.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.767.048 -2.224.970
Finansman Gelirleri
38 1.457.251 1.068.821
Finansman Giderleri
38 -427.591 -2.463.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.737.388 -3.619.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
51.884 598.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
51.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 598.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.685.504 -3.021.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.685.504 -3.021.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-152.217 -209.704
Ana Ortaklık Payları
-2.533.287 -2.811.443
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.212.768 1.026.711
Dönem Karı (Zararı)
-2.685.504 -3.021.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.685.504 -3.021.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.536.168 1.322.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 690.099 1.563.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.229.152 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 1.229.152 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.362 -30.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 -20.362 -30.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-362.721 387.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-509.049 1.006.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.650 -619.086
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 100.189
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -65.511 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-598.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.964.705 2.850.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.392.879 -2.712.434
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 184.277 848.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 13.208.602 -3.561.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
533.409 -3.649.039
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 2.575.993 -5.537.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.042.584 1.888.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 772.249 45.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.065.773 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -398.733 244.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -15.044 408.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -383.689 -163.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -5.197.895 4.170.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.260.035 3.293.994
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 1.004.442 5.750.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.255.593 -2.456.583
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 232.543 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.564.009 1.457.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 569.773 1.457.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -2.133.782 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.815.369 1.152.600
Alınan Temettüler
397.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -61.802
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-64.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.581.526 -215.914
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
330.460
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18,31 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 511.256 1.017.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 511.256 1.017.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -213.588 -1.563.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 -5.879.194 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-907.126 -1.434.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.240 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.872.366 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.872.366 0
Ödenen Temettüler
-197.983
Ödenen Faiz
-1.236.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.116 -623.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.116 -623.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 165.411 2.800.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.889.527 2.177.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.889.527 165.411
Finansal Yatırımlar
8 4.284 4.284
Ticari Alacaklar
11 10.961.536 25.518.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 251.233 435.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 10.710.303 25.082.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
12,6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
12.427.833 12.961.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.928.739 8.504.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.499.094 4.456.510
Stoklar
14 9.397.779 10.170.028
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.173.825 5.108.052
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,6 200.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.973.825 5.108.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.622 1.571
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.572.036 1.996.731
ARA TOPLAM
46.436.442 55.925.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.436.442 55.925.375
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 5.918.416 5.676.593
Maddi Duran Varlıklar
20 26.901.792 27.640.915
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 26.901.792 27.640.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 248.765 116.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 13.368.211 13.748.954
Şerefiye
21 7.003.531 7.003.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.364.680 6.745.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.130.785 4.283.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.567.969 51.467.042
TOPLAM VARLIKLAR
97.004.411 107.392.417
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.718.443 340.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.718.443 340.524
Banka Kredileri
4.526.202 340.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
192.241 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 821.077 7.793.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
821.077 7.793.649
Banka Kredileri
821.077 7.776.921
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 16.728
Ticari Borçlar
11 3.758.579 4.057.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 313.695 328.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.444.884 3.728.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 3.193.892 8.442.367
Diğer Borçlar
12 7.571.149 1.311.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.912.891 908.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 5.658.258 402.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 823.546 591.003
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
371.630 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
451.916 591.003
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 3
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 18.737 16.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 18.737 16.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.423.932 3.508.211
ARA TOPLAM
22.329.355 26.060.739
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.329.355 26.060.739
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.199.079 1.476.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 67.990 76.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
67.990 76.213
Genel Karşılıklar
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.069 1.553.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.596.424 27.613.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 69.765.914 75.984.383
Ödenmiş Sermaye
41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.588.683 6.552.234
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6.692.000 6.692.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.317 -139.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.317 -139.766
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.540.609 5.588.288
Yasal Yedekler
4.540.609 5.588.288
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
-16.091.061 11.134.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.533.287 -21.445.524
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.642.073 3.794.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.407.987 79.778.673
TOPLAM KAYNAKLAR
97.004.411 107.392.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 3.219 3.870.157 -3.870.157 3.219 3.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -12.950.247 -2.950.247 -113.731 -3.063.978
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 9.653 -207.636 -197.983 -197.983
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
27 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
27 -373.680 209.704 -198.249 34.273 -163.976
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 36.627 36.627 36.627
Dönem Sonu Bakiyeler
27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -85.553 5.489.642 11.037.928 -2.740.543 94.548.610 4.112.265 98.660.875
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.096 -2.533.287 -2.536.383 -152.217 -2.688.600
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.533.287 -2.533.287 -152.217 -2.685.504
Sermaye Arttırımı
27 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 1.965.240 1.965.240 1.965.240
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
27 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
27 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -103.317 4.540.609 -16.091.061 -2.533.287 69.765.914 3.642.073 73.407.987
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -2.685.504 -3.021.147
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.096 70.900
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.870 75.155
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
774 -4.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 774 -4.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.096 70.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.688.600 -2.950.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-152.217 4.112.265
Ana Ortaklık Payları
-2.536.383 -7.062.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850063
BIST