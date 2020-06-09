***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 2.594.852 14.989.952Satışların Maliyeti33 -5.257.852 -15.105.068TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.663.000 -115.116BRÜT KAR (ZARAR)-2.663.000 -115.116Genel Yönetim Giderleri34,35 -1.054.177 -1.969.334Pazarlama Giderleri34,35 0 -85.500Araştırma ve Geliştirme Giderleri34,35 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 924.523 927.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -2.795.379 -366.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.588.033 -1.609.058Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 1.813.829Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-234.667 -285.452Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar241.823 -330.460FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.767.048 -2.224.970Finansman Gelirleri38 1.457.251 1.068.821Finansman Giderleri38 -427.591 -2.463.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.737.388 -3.619.188Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri51.884 598.041Dönem Vergi (Gideri) Geliri51.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 0 598.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.685.504 -3.021.147DÖNEM KARI (ZARARI)-2.685.504 -3.021.147Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-152.217 -209.704Ana Ortaklık Payları-2.533.287 -2.811.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.212.768 1.026.711Dönem Karı (Zararı)-2.685.504 -3.021.147Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.685.504 -3.021.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.536.168 1.322.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 690.099 1.563.866Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.229.152 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 1.229.152 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-20.362 -30.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 -20.362 -30.463Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-362.721 387.445Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-509.049 1.006.531Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler111.650 -619.086Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 100.189Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -65.511 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-598.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.964.705 2.850.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.392.879 -2.712.434İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 184.277 848.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 13.208.602 -3.561.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler533.409 -3.649.039İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 2.575.993 -5.537.942İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -2.042.584 1.888.903Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 772.249 45.635Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.065.773 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -398.733 244.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -15.044 408.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -383.689 -163.797Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -5.197.895 4.170.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.260.035 3.293.994İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 1.004.442 5.750.577İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 5.255.593 -2.456.583Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 232.543 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.564.009 1.457.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 569.773 1.457.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -2.133.782 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.815.369 1.152.600Alınan Temettüler397.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -61.802Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-64.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.581.526 -215.914Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları330.460Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri18,31 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 511.256 1.017.492Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 511.256 1.017.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -213.588 -1.563.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18,31 -5.879.194 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-907.126 -1.434.132Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.965.240 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.872.366 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.872.366 0Ödenen Temettüler-197.983Ödenen Faiz-1.236.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.724.116 -623.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.724.116 -623.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 165.411 2.800.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 5.889.527 2.177.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 5.889.527 165.411Finansal Yatırımlar8 4.284 4.284Ticari Alacaklar11 10.961.536 25.518.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 251.233 435.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 10.710.303 25.082.546Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar12,6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar12.427.833 12.961.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.928.739 8.504.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.499.094 4.456.510Stoklar14 9.397.779 10.170.028Peşin Ödenmiş Giderler15 6.173.825 5.108.052İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,6 200.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.973.825 5.108.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 9.622 1.571Diğer Dönen Varlıklar16 1.572.036 1.996.731ARA TOPLAM46.436.442 55.925.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.436.442 55.925.375DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 5.918.416 5.676.593Maddi Duran Varlıklar20 26.901.792 27.640.915Diğer Maddi Duran Varlıklar20 26.901.792 27.640.915Kullanım Hakkı Varlıkları20 248.765 116.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 13.368.211 13.748.954Şerefiye21 7.003.531 7.003.531Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.364.680 6.745.423Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4.130.785 4.283.914TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.567.969 51.467.042TOPLAM VARLIKLAR97.004.411 107.392.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 4.718.443 340.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.718.443 340.524Banka Kredileri4.526.202 340.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar192.241 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 821.077 7.793.649İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları821.077 7.793.649Banka Kredileri821.077 7.776.921Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 16.728Ticari Borçlar11 3.758.579 4.057.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 313.695 328.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.444.884 3.728.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 3.193.892 8.442.367Diğer Borçlar12 7.571.149 1.311.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.912.891 908.449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 5.658.258 402.665Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 823.546 591.003İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)371.630 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)451.916 591.003Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 3Kısa Vadeli Karşılıklar23 18.737 16.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 18.737 16.745Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.423.932 3.508.211ARA TOPLAM22.329.355 26.060.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.329.355 26.060.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.199.079 1.476.792Uzun Vadeli Karşılıklar27 67.990 76.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar67.990 76.213Genel Karşılıklar23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.267.069 1.553.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.596.424 27.613.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 69.765.914 75.984.383Ödenmiş Sermaye41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.588.683 6.552.234Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)6.692.000 6.692.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.317 -139.766Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.317 -139.766Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 5.588.288Yasal Yedekler4.540.609 5.588.288Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)-16.091.061 11.134.249Net Dönem Karı veya Zararı-2.533.287 -21.445.524Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.642.073 3.794.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.407.987 79.778.673TOPLAM KAYNAKLAR97.004.411 107.392.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 3.219 3.870.157 -3.870.157 3.219 3.219Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -12.950.247 -2.950.247 -113.731 -3.063.978Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 9.653 -207.636 -197.983 -197.983Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması27 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler27 -373.680 209.704 -198.249 34.273 -163.976Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 36.627 36.627 36.627Dönem Sonu Bakiyeler27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -85.553 5.489.642 11.037.928 -2.740.543 94.548.610 4.112.265 98.660.875Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -3.096 -2.533.287 -2.536.383 -152.217 -2.688.600Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -2.533.287 -2.533.287 -152.217 -2.685.504Sermaye Arttırımı27 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 1.965.240 1.965.240 1.965.240Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması27 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları27 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -103.317 4.540.609 -16.091.061 -2.533.287 69.765.914 3.642.073 73.407.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39 -2.685.504 -3.021.147DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.096 70.900Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -3.870 75.155Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler774 -4.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 774 -4.255Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.096 70.900TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.688.600 -2.950.247Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-152.217 4.112.265Ana Ortaklık Payları-2.536.383 -7.062.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850063BIST