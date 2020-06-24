***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İŞLEMLERİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 14 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNİN 9 NUMARALI GÜNDEME EKLENMESİ SEBEBİYLE ÇIKARILMASIGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Tarihi 29.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAĞCILARAdres Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - .Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - 2019 yılı faaliyeti sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 21.445.524 TL dönem net zararının (Yasal kayıtlara göre 10.003.839.41TL )nin geçmiş yıllar zararı hesabına kaydedilmesine,geçmiş yıl zararı hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak karın olmamasından dolayı kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi7 - Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi atamasının genel kurulun onayına sunulması,9 - .Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması, SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İkinci Bölümünde yer alan ‘Önemli Nitelikli İşlemler' 5. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi' nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında işlemin onaylanacağı genel kurulda kapsadığı tüm madde içerikleriyle görüşülmesi ve genel kurul onayına sunulması.(Karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı Yönetim kurulu Ek Gündem Maddesi Kararında yer almaktadır.)10 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,11 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,14 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK-1 GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 EK-2 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ-1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK-3VEKALETNAME(1).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 AKDENİZ GÜVENLİK Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 YÖNETİM KURULU EK GÜNDEM MADDESİ KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 GENEL KURUL GÜNDEMİNE EK MADDE TALEBİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak, pay sahiplerinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, 29/06/2020 Pazartesi günü saat 14:00'da Ek_1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Akdeniz Girişim Holding Merkez Binasında toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Ek-2 deki davet ilanının ve Ek-3 teki vekaletname örneğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852736BIST