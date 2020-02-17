***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde İSTANBUL- Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819761BIST