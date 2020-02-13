***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 18:16
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Müdürü ZÜMRÜT DEMİRAL 13.02.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup,ZÜMRÜT DEMİRAL'den boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine MUSTAFA ÖÇÜCÜ atanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818873
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
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|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
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|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
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|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
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|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
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|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
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|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
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|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
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|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
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|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
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|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
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|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
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|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
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|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
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|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
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|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
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|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
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|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
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|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
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|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8621
|7,9015
|% 0,65
|
|Frank
|6,1475
|6,1845
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6062
|1,6142
|% -0,07
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|8,87
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,16
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
|56,18
|56,18
|0,39
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