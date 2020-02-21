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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2020 18:33
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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     TANITEK BİLIŞIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.Ş. nin  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ tarafından düzenlenen  2019/30460 ihale kayıt ve 13125677 HYS ID numaralı Sosyal Tesisler Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşine  ait 26.02.2019 tarihinde yapılan ve   05.03.2019 tarihinde kararı onaylanan 2.650.000,00 TL (İkiMilyonAltıYtlzElliBin Türk Lirası) + KDV bedelli  alınmış olan ihale ile  ilgili olarak 21.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı tarihte işe başlanılmıştır. Ancak proje kapsamındaki yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmediği gerekçesiyle 12.02.2020 tarih ve 615 sayılı Sözleşme Feshi Başkanlık Oluru yazısı ile 17.02.2020 tarihinde TANITEK BİLIŞIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.Ş.'ye. tebliği yapılmış olup tarafımıza 21.02.2020 tarihinde bilgisi ulaşmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821006


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Frank 6,1970 6,2343 % 0,34  
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Altın Gr. 321 321 3,68  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,46 18,50 0,10  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 0,02  
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