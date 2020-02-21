***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTANITEK BİLIŞIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.Ş. nin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ tarafından düzenlenen 2019/30460 ihale kayıt ve 13125677 HYS ID numaralı Sosyal Tesisler Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşine ait 26.02.2019 tarihinde yapılan ve 05.03.2019 tarihinde kararı onaylanan 2.650.000,00 TL (İkiMilyonAltıYtlzElliBin Türk Lirası) + KDV bedelli alınmış olan ihale ile ilgili olarak 21.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı tarihte işe başlanılmıştır. Ancak proje kapsamındaki yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmediği gerekçesiyle 12.02.2020 tarih ve 615 sayılı Sözleşme Feshi Başkanlık Oluru yazısı ile 17.02.2020 tarihinde TANITEK BİLIŞIM SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.Ş.'ye. tebliği yapılmış olup tarafımıza 21.02.2020 tarihinde bilgisi ulaşmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821006BIST