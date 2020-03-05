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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2020 19:51
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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,30.12.2019 tarihinde ve 2019/38 karar numarası ile yapılmış olunan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda alınan kararlarda ekteki tadil metninde yapılan değişikliklere ek olarak mevcut T.T.K. ve diğer tabi olunan kurumların mevzuat ve kuralları çerçevesinde,
1-Şirketin esas sözleşmesinin 4. Maddesinde geçen ‘Merkez ve Şubeleri' başlığı altında yer alan maddede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak geçen unvanın Ticaret Bakanlığı olarak ve ‘5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında özel güvenlik şirketleri, şubelerinin bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir' ifadesinin ana faaliyet konusunun değişmesi sebebiyle çıkarılması şeklinde tadiline,
 
 2-Şirketin esas sözleşmesinin 14. Maddesinde geçen ‘Karın Tespiti ve Dağıtımı' başlığı altında yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe maddesinin T.T.K 519 düzenlemeleri doğrultusunda tadil edilmesine,
 
3-Şirketimiz ana faaliyet konusunun, son dönemdeki gelişmelere bağlı olarak  yeni alanlarda faaliyet göstermek amacıyla yatırım holding statüsüne dönüşmesine  yönelik değişikliklerin SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, konuyla ilgili düzenlemeler için, yapılacak olan 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemini kapsayan ilk genel kurulda bu düzenlemelerin  görüşülmesine,
 4-Bu konunun görüşüleceği genel kurul toplantısında şirketin esas  sözleşmesinde yer alan "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri' 'başlıklı 4. Maddesi,''Karın Tespiti ve Dağıtımı'' başlıklı 14. Maddesinin tadilinin yapılmasına,     5-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin genel kurul toplantısına katılacak ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak, ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, ortaklık tarafından, 1.86 ortalama fiyatla 5.000.000 TL ye kadar satın alınmasına karar verilmiştir.
   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824699


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