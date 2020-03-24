***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bilanço aktifinde bulunan %100 bağlı ortağı Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.,AKDENİZ YÖNETİM DANIŞMANLIK TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ tarafından 900.000 TL bedelle satın alınmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831875BIST