***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 07.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu,"Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Şirket'in merkez ve şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerinde değişiklik başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesine, Şirket'in unvanı ile faaliyet konusunun değişikliğinin II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre "önemli nitelikteki işlem" sayılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24 nolu maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle 25.02.2020 tarihine kadar satın alınan Şirket payları için ortaklara ayrılma hakkı kullandırılmasına ve ayrılma hakkı fiyatı olarak beher 1 TL nominal bedelli pay için 1,88 TL fiyatın esas alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843467BIST