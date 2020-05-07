***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 22:20
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 07.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu,"Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Şirket'in merkez ve şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerinde değişiklik başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesine, Şirket'in unvanı ile faaliyet konusunun değişikliğinin II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre "önemli nitelikteki işlem" sayılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24 nolu maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle 25.02.2020 tarihine kadar satın alınan Şirket payları için ortaklara ayrılma hakkı kullandırılmasına ve ayrılma hakkı fiyatı olarak beher 1 TL nominal bedelli pay için 1,88 TL fiyatın esas alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843467
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,0980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1012
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05392,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,26
|Açılış
|: 392,56
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7454
|8,7892
|% -1,28
|
|Frank
|7,2605
|7,3042
|% -1,31
|
|Riyal
|1,8838
|1,8933
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|33,86
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.569
|20,20
|
|Tam
|2.586
|2.636
|20,70
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|10,10
|
|Çeyrek
|629
|645
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|29,23
|29,23
|-0,49
|
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