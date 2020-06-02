***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 58336634-933.03-E.13071 sayılı yazısı ile 02.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Akdeniz Teknoloji, Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil N 792426, İstanbul) ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Ticaret Sicil N 464639, İstanbul)'ye 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 11/08/2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12284 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848660BIST