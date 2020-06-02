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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2020 23:10
GÜNCEL HABERLER



***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı  Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından  58336634-933.03-E.13071 sayılı  yazısı ile 02.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Akdeniz Teknoloji, Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil N 792426, İstanbul) ile şirketin sermayesinin  yarısından fazlasına sahip ortağı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Ticaret Sicil N 464639, İstanbul)'ye     4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 11/08/2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bütün  kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12284 sayılı Oluru ile  kaldırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848660


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