***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 23:10
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 58336634-933.03-E.13071 sayılı yazısı ile 02.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Akdeniz Teknoloji, Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ticaret Sicil N 792426, İstanbul) ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (Ticaret Sicil N 464639, İstanbul)'ye 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2 (iki) yıl süreyle verilen ve 11/08/2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli ve 12284 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848660
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7027
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 6,7800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 372,83
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
370,81
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3994
|8,4415
|% -0,94
|
|Frank
|6,9456
|6,9875
|% -1,58
|
|Riyal
|1,7829
|1,7918
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|2,01
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.457
|-52,20
|
|Tam
|2.488
|2.521
|-61,20
|
|Yarım
|1.214
|1.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,00
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,07
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