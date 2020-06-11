***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDanıştay -Onüçüncü DaireEsas N 2019/183Karar N 2020/945Davacı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından, Davalı Kamu İhale Kurumu'na, Ankara 11.İdare Mahkemesi'nin 08/11/2018 tarih E:2018/1135,K:2018/2158 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle dava açılmıştır.2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının(i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere)18.03.2020 tarihinde anılan mahkemenin oy birliğiyle ilgili kararın temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850797BIST