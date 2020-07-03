***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 11:24
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarihli toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığ'ndan gerekli izinleri alınmış,29.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda görüşülüp onaylanan faaliyet konusu değişikliğine istinaden yatırım holding olarak faaliyetlerimize başlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854342
BIST
11:58117.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 303,85
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:586,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:587,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:58391,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 391,53
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,34
|31.346.713
|% 8,77
|
|KUTPO
|38,24
|28.691.119
|% 8,27
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,48
|509.299.893
|% 5,45
|
|ODAS
|2,66
|469.375.740
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,20
|424.528.622
|% -1,23
|
|THYAO
|12,10
|372.314.080
|% -1,31
|
|GARAN
|8,28
|328.107.255
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|219.297.015
|% 6,86
|
|ODAS
|2,66
|469.375.740
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,74
|302.396.771
|% 4,19
|
|ALBRK
|1,82
|310.875.907
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,08
|311.495.893
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5191
|8,5618
|% -0,01
|
|Frank
|7,2166
|7,2601
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,58
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.555
|0,50
|
|Tam
|2.609
|2.621
|0,50
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,47
|
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