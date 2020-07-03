***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarihli toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığ'ndan gerekli izinleri alınmış,29.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda görüşülüp onaylanan faaliyet konusu değişikliğine istinaden yatırım holding olarak faaliyetlerimize başlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854342BIST