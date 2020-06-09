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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2020 02:17
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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                       Şirketimiz AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ  AŞ.tarafından hazırlanan ve  Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.03.2020 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 08.06.2020 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, Bağımsız Denetimden Geçmemiş,
a) Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
DENETİM KOMİTESİ
 
   BAŞKAN                                                                        ÜYE
UĞUR KOÇ                                                   MUSTAFA CİHAT DURMUŞ
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850065


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Frank 7,0596 7,1021 % 0,83  
Riyal 1,8033 1,8124 % 0,39  
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Altın Gr. 370 371 3,78  
Cumhuriyet 2.401 2.434 -13,00  
Tam 2.471 2.501 -17,20  
Yarım 1.206 1.221 -8,40  
Çeyrek 603 611 -4,20  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 -0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,02  
B. Petrol 41,34 41,34 0,51  
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