***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.Yeni UnvanAKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/07/2020AçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 29/06/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda esas sözleşme tadili ve ünvan değişkiliği ile birlikte onaylanan genel kurul kararları 14.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Şirketimizin yeni ünvanı Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. olmuştur.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860066BIST