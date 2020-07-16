***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
16.07.2020 14:21
***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
Yeni Unvan
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/07/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 29/06/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda esas sözleşme tadili ve ünvan değişkiliği ile birlikte onaylanan genel kurul kararları 14.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Şirketimizin yeni ünvanı Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860066
BIST
15:23119.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.514,62
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
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119.451
En Düşük
118.735
15:236,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,9020
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|Önceki Kapanış
|: 6,9170
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6,8641
En Düşük
6,8490
15:237,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,8400
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|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8423
En Düşük
7,8069
15:23398,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 398,14
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|Önceki Kapanış
|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.274.529
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.363.504
|% 9,99
|
|TRGYO
|4,52
|352.127.209
|% 9,98
|
|YAPRK
|12,34
|11.326.718
|% 9,98
|
|MERIT
|28,00
|79.072
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,09
|13.030.591
|% -4,73
|
|RTALB
|35,76
|32.882.485
|% -4,18
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|MRGYO
|2,34
|7.626.131
|% -2,90
|
|BMELK
|5,86
|70.764
|% -2,82
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|EKGYO
|2,30
|758.555.508
|% -1,71
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|HALKB
|6,17
|603.703.615
|% 4,05
|
|VAKBN
|5,05
|505.398.128
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,30
|758.555.508
|% -1,71
|
|ODAS
|2,95
|652.058.114
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,86
|349.529.952
|% 3,33
|
|TSPOR
|4,87
|866.179.105
|% -3,75
|
|VAKBN
|5,05
|505.398.128
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5849
|8,6279
|% -0,22
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,82
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.645
|2.685
|-13,00
|
|Tam
|2.661
|2.673
|-12,60
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|-6,10
|
|Çeyrek
|648
|655
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,27
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