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***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

16.07.2020 14:21
GÜNCEL HABERLER



***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
Yeni Unvan
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/07/2020
Açıklamalar

Şirketimiz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin 29/06/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda esas sözleşme tadili ve ünvan değişkiliği ile birlikte onaylanan genel kurul kararları 14.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Şirketimizin yeni ünvanı Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860066


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YESIL 17,84 16.363.504 % 9,99  
TRGYO 4,52 352.127.209 % 9,98  
YAPRK 12,34 11.326.718 % 9,98  
MERIT 28,00 79.072 % 9,98  
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Sterlin 8,5849 8,6279 % -0,22  
Frank 7,2265 7,2700 % -0,04  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,05  
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Altın Gr. 398 398 -1,11  
Cumhuriyet 2.645 2.685 -13,00  
Tam 2.661 2.673 -12,60  
Yarım 1.291 1.308 -6,10  
Çeyrek 648 655 -3,10  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 -0,19  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 -0,04  
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