***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 29/06/2020 tarihli Genel Kurulunda seçilen Yönetim kurulu üyeleri tarafından, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiMustafa Cihat Durmuş (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Süleyman Bıçaklı (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Özlem Nazlı Arıkan (Üye / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)Çalışma EsaslarıŞirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.Denetim KomitesiSüleyman Bıçaklı (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mustafa Cihat Durmuş (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Çalışma EsaslarıŞirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetim ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.Riskin Erken Saptanması KomitesiSüleyman Bıçaklı (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mustafa Cihat Durmuş (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Çalışma EsaslarıŞirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853368BIST