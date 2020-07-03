***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.07.2020 17:10
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Akdeniz Güvenlik Hiz.'in 03.07.2020 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854342) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 maddesi gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AKDENIZ GUVENLIK HIZ. XUMAL XUHIZ 06/07/2020
AKDENIZ GUVENLIK HIZ. XHOLD 06/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854430
BIST
17:52115.741
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.166,53
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:526,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:527,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:52391,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 391,97
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.292.154
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.546.059
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|2.942.176
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.697.922
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,65
|26.395.846
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,06
|12.892.251
|% -5,72
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|1.014.906.969
|% -2,77
|
|KARSN
|3,47
|820.222.379
|% 5,15
|
|GARAN
|8,21
|814.907.490
|% -1,79
|
|ODAS
|2,59
|796.561.415
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|736.618.481
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|702.479.825
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|736.618.481
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|710.630.214
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,06
|355.436.990
|% 3,92
|
|ODAS
|2,59
|796.561.415
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% 0,21
|
|Frank
|7,2402
|7,2838
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8261
|1,8353
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,02
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,40
|
|Tam
|2.612
|2.625
|4,60
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|-0,73
|
Seans Raporu
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