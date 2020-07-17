***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [AKGUV]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarAna PazarŞirketin Eski UnvanıAKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıAKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Eski Bülten AdıAKDENIZ GUVENLIK HIZ.Yeni Bülten AdıAKDENIZ YATIRIM HOLDINGEski KodAKGUVYeni KodAKYHOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi04/08/2020AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş." nin ticaret unvanının "AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 20/07/2020 tarihinden itibaren "AKDENIZ YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "AKGUV" işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860262BIST