***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
17.07.2020 16:03
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
Ana Pazar
Şirketin Eski Unvanı
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eski Bülten Adı
AKDENIZ GUVENLIK HIZ.
Yeni Bülten Adı
AKDENIZ YATIRIM HOLDING
Eski Kod
AKGUV
Yeni Kod
AKYHO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
04/08/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş." nin ticaret unvanının "AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 20/07/2020 tarihinden itibaren "AKDENIZ YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "AKGUV" işlem kodu 04/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "AKYHO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860262
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,41
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,74
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5816
|8,6246
|% -0,03
|
|Frank
|7,2790
|7,3228
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|14,44
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|20,10
|
|Tam
|2.675
|2.688
|20,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,10
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
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