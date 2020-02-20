***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:06
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820383
BIST
17:50115.813
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -3.383,19
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:506,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:506,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:50316,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,14
|Açılış
|: 316,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.527.433
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,70
|9.244.534
|% 14,92
|
|HATEK
|9,44
|43.707.751
|% 10,28
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|72,00
|95.867.401
|% 6,04
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.238.941
|% -19,92
|
|VERTU
|5,37
|39.576.684
|% -18,64
|
|FENER
|15,89
|873.717.559
|% -18,26
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|ASELS
|28,50
|1.776.950.542
|% -4,30
|
|THYAO
|14,41
|1.626.154.215
|% -3,29
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|FENER
|15,89
|873.717.559
|% -18,26
|
|BJKAS
|2,95
|1.245.013.388
|% -16,19
|
|CEMAS
|1,24
|408.019.517
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,53
|395.783.290
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|913.129.386
|% -20,00
|
|ODAS
|2,06
|463.793.463
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8095
|7,8487
|% -0,38
|
|Frank
|6,1764
|6,2136
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|0,44
|