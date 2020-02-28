***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:30
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822732
BIST
14:26106.963
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -3.455,76
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.984
En Düşük
99.332
14:266,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:266,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:26325,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,56
|Açılış
|: 325,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|13.012.520
|% 14,03
|
|OYAYO
|3,74
|22.046.895
|% 10,65
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,83
|21.375.569
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,53
|32.611.286
|% -10,53
|
|BUCIM
|3,44
|1.188.349
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,71
|952.261.449
|% -3,62
|
|ASELS
|27,94
|736.761.548
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|298.938.063
|% -5,20
|
|YKBNK
|2,33
|184.273.653
|% -4,90
|
|ODAS
|1,98
|176.312.496
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,41
|141.806.269
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,24
|118.151.485
|% -3,88
|
|ODAS
|1,98
|176.312.496
|% -2,94
|
|THYAO
|11,71
|952.261.449
|% -3,62
|
|YKBNK
|2,33
|184.273.653
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0311
|% 0,26
|
|Frank
|6,4221
|6,4608
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6523
|1,6606
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|-1,32
|