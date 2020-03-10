***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:48
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826332
BIST
17:39103.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -521,60
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:396,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1616
En Düşük
6,1032
17:397,0080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:39326,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,85
|Açılış
|: 326,96
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,70
|51.143.721
|% 16,33
|
|VKING
|2,96
|8.914.692
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,38
|22.509.503
|% 14,32
|
|DGATE
|7,95
|97.007.599
|% 10,42
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|899.571
|% -14,98
|
|TSPOR
|5,11
|201.106.535
|% -10,35
|
|GSRAY
|2,71
|189.700.974
|% -9,97
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TGSAS
|4,16
|3.764.125
|% -9,57
|
|THYAO
|10,39
|984.414.197
|% 0,10
|
|ASELS
|27,02
|977.020.702
|% -2,67
|
|GARAN
|9,46
|631.819.623
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,34
|388.609.969
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|247.851.885
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|212.346.351
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,34
|388.609.969
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|247.851.885
|% -2,67
|
|KARSN
|1,60
|165.510.797
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,34
|130.573.761
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9623
|8,0023
|% -0,91
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6309
|1,6391
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-23,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|