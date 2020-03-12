***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:20
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827509
BIST
16:1795.374
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -5.592,03
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.284
16:176,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2709
En Düşük
6,2064
16:177,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:17324,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,35
|Açılış
|: 324,31
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.182.143
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|135.250.664
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|144.733.796
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|211.361.179
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.321.789
|% 19,83
|
|TIRE
|4,08
|32.078.739
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.074.316
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.760.434
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.208.006
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|26.298.853
|% -19,89
|
|ASELS
|24,82
|709.711.772
|% -5,12
|
|THYAO
|8,81
|478.003.020
|% -8,32
|
|GARAN
|8,86
|305.152.126
|% -7,52
|
|ECILC
|4,78
|278.226.711
|% 19,80
|
|MGROS
|21,18
|260.048.798
|% -7,83
|
|IHLGM
|0,95
|143.038.261
|% -15,18
|
|ODAS
|1,37
|163.109.148
|% -14,91
|
|CEMAS
|0,76
|68.099.695
|% -17,39
|
|KARSN
|1,38
|116.094.081
|% -10,39
|
|EKGYO
|1,17
|95.224.732
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9143
|7,9540
|% -0,31
|
|Frank
|6,6415
|6,6815
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6621
|1,6704
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-23,92
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.190
|-33,00
|
|Tam
|2.141
|2.196
|-38,42
|
|Yarım
|1.035
|1.062
|-18,58
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|16,10
|16,14
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|