***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:37
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829899
BIST
11:3884.856
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -3.031,87
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.856
11:386,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4529
En Düşük
6,4177
11:387,1758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:38307,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -5,58
|Açılış
|: 307,86
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.443.890
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|MAVI
|34,02
|564.230
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.803.900
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.607.358
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.913.657
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|113.691
|% -10,00
|
|THYAO
|7,80
|252.973.443
|% -5,22
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,17
|170.745.221
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,90
|75.631.679
|% -1,17
|
|HALKB
|4,87
|63.953.749
|% -1,62
|
|IHLGM
|0,78
|38.851.662
|% -9,30
|
|TSKB
|0,89
|38.885.512
|% 1,14
|
|THYAO
|7,80
|252.973.443
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,01
|62.620.046
|% -0,99
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8515
|7,8909
|% -0,24
|
|Frank
|6,7512
|6,7919
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7121
|1,7207
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,33
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,90
|30,90
|0,85
|