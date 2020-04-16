***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:25
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838587
BIST
14:5296.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 625,60
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
14:526,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9306
En Düşük
6,8896
14:527,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5475
En Düşük
7,5032
14:52386,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,04
|Açılış
|: 386,68
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
386,70
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.573.646
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.392.172
|% 9,94
|
|DOCO
|358,10
|78.268.031
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|221.450.250
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|56.967.121
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,85
|27.685.164
|% -9,63
|
|PGSUS
|50,45
|944.063.317
|% -9,02
|
|ASELS
|26,88
|823.782.085
|% 1,66
|
|THYAO
|10,24
|738.010.673
|% -1,16
|
|ECILC
|4,63
|513.293.068
|% 5,95
|
|MGROS
|29,38
|430.843.469
|% 1,80
|
|YKBNK
|1,96
|217.542.007
|% 1,03
|
|ECILC
|4,63
|513.293.068
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,65
|62.517.584
|% 6,56
|
|IHLGM
|1,04
|98.733.085
|% 1,96
|
|IEYHO
|0,54
|39.812.592
|% -3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6666
|% -0,08
|
|Frank
|7,1368
|7,1798
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|21,48
|
|Altın Gr.
|386
|386
|4,53
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|31,50
|
|Tam
|2.547
|2.609
|32,30
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|15,70
|
|Çeyrek
|622
|635
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|28,63
|28,63
|0,94
|
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15:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, SERVE, BALAT, FLAP, SODSN, EGCYO, ISGSY, EKIZ