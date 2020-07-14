***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 10:02
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859633
BIST
11:22118.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,59
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:226,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:227,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:22397,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 397,33
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.928.883
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|PKENT
|334,80
|2.841.904
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|13.508.062
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.765.098
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.550.570
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,33
|758.260.516
|% 2,64
|
|ODAS
|2,94
|326.432.204
|% -0,34
|
|THYAO
|12,05
|325.216.765
|% 0,67
|
|GARAN
|7,97
|322.960.683
|% 0,00
|
|EREGL
|8,94
|276.000.829
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,33
|758.260.516
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,69
|263.581.336
|% 2,42
|
|ODAS
|2,94
|326.432.204
|% -0,34
|
|ALBRK
|1,84
|163.859.081
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,39
|193.757.552
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5674
|8,6103
|% -0,20
|
|Frank
|7,2687
|7,3124
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,70
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.647
|2.687
|-10,00
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|