***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 11:57
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861335
BIST
13:55119.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.333,40
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
13:556,8442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:557,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:55414,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,99
|Açılış
|: 414,35
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.372.972
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|31.626.606
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.367.933
|% 9,95
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
|
|ARMDA
|25,78
|14.828.079
|% -4,59
|
|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
|
|NUGYO
|6,53
|29.203.757
|% -3,69
|
|ASELS
|34,70
|1.172.529.190
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,30
|739.169.106
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,35
|709.842.509
|% -0,84
|
|THYAO
|11,92
|689.344.753
|% 1,79
|
|TUPRS
|88,60
|464.753.103
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|709.842.509
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,30
|739.169.106
|% 4,37
|
|ZOREN
|2,65
|365.967.756
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,76
|231.316.583
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,13
|341.081.022
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% -0,24
|
|Frank
|7,3558
|7,4001
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|11,28
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.716
|18,50
|
|Tam
|2.775
|2.787
|19,00
|
|Yarım
|1.347
|1.363
|9,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,04
|5,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,29
|44,29
|0,01
|