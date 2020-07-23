***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 12:37
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861339
BIST
13:51119.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.405,21
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.504
En Düşük
118.585
13:516,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:517,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:51414,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,22
|Açılış
|: 414,58
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.371.153
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|179.299.120
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.299.815
|% 9,95
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
|
|ARMDA
|25,70
|14.572.779
|% -4,89
|
|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
|
|NUGYO
|6,52
|29.003.773
|% -3,83
|
|ASELS
|34,72
|1.165.677.335
|% 2,90
|
|ISFIN
|4,28
|707.368.674
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,35
|686.251.592
|% -0,84
|
|THYAO
|11,89
|674.639.172
|% 1,54
|
|TUPRS
|88,85
|419.200.272
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,35
|686.251.592
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,28
|707.368.674
|% 3,88
|
|ZOREN
|2,65
|362.843.274
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,75
|230.547.039
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|334.021.442
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6847
|8,7282
|% -0,17
|
|Frank
|7,3572
|7,4015
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|11,62
|
|Altın Gr.
|414
|414
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.717
|19,00
|
|Tam
|2.775
|2.788
|19,50
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|9,50
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|0,03
|