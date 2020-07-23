***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 13:10
***AKGUV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGUV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGUV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861342
BIST
14:25119.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.411,74
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:256,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:257,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:25414,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 414,05
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.439.286
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.873.668
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.874.392
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,82
|1.252.055.812
|% 3,20
|
|ISFIN
|4,27
|795.978.643
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|759.638.760
|% -0,84
|
|THYAO
|11,89
|735.803.379
|% 1,54
|
|TUPRS
|88,55
|509.538.579
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,35
|759.638.760
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|795.978.643
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,17
|489.128.041
|% 1,60
|
|ZOREN
|2,64
|378.005.770
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|239.503.938
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6738
|8,7173
|% -0,30
|
|Frank
|7,3570
|7,4013
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|11,00
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.720
|21,90
|
|Tam
|2.778
|2.791
|22,50
|
|Yarım
|1.349
|1.365
|11,00
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,04
|-0,04
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|B. Petrol
|44,22
|44,22
|-0,06
|
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