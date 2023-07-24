***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.07.2023 09:29
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.07.2023-21.07.2023
Açıklamalar
10.07.2023-21.07.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174430
BIST
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10:226.747
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 59,11
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.749
10:2226,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0143
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2229,8779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0833
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8642
10:221.702,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.702,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9538
|% -0,05
|
|Euro
|29,8607
|29,8779
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,5834
|34,7569
|% 0,07
|
|Frank
|31,0179
|31,2047
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.118
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.559
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,52
|80,52
|-0,36
|