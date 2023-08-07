***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.08.2023 11:19
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.07.2023-04.08.2023
Açıklamalar
24.07.2023-04.08.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181345
BIST
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11:537.454
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 53,35
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5327,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0878
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5329,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:531.680,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.680,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:53
|MIPAZ
|28,60
|18.778.847
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.660.795
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.256
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.062.648
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,25
|541.870.150
|% -6,99
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|FZLGY
|13,62
|485.711.464
|% -6,65
|
|THYAO
|264,50
|7.649.297.953
|% 6,31
|
|KLSER
|51,90
|2.970.665.958
|% 6,66
|
|SASA
|60,05
|2.712.940.978
|% -6,03
|
|SISE
|53,50
|2.181.673.180
|% -2,46
|
|EKGYO
|9,06
|1.935.239.802
|% 2,26
|
|EKGYO
|9,06
|1.935.239.802
|% 2,26
|
|YKBNK
|14,43
|994.493.486
|% -0,21
|
|KLSER
|51,90
|2.970.665.958
|% 6,66
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|ZOREN
|4,23
|235.310.356
|% -1,40
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9963
|27,0018
|% 0,33
|
|Euro
|29,6563
|29,6709
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2646
|34,4365
|% 0,15
|
|Frank
|30,7022
|30,8871
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1752
|7,2112
|% 0,31
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-68,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-0,32
|
Seans Raporu
11:53
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-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 07 artarak (% 0.70 ) 8, 079
-
12:08XU100
Endeks 7, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 49, 636.00 milyon TL de
-
12:08KMPUR
Yüzde 4.96 oranında artışla 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 217 adet işlem
-
12:07KLSER
Yüzde 6.66 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 945, 069 adet işlem
-
12:06LINK
Yüzde 4.39 oranında artışla 66.65 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 149 adet işlem