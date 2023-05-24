***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıStablex Bilişim Teknoloji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7.607.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.05.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.007.000Beher Payın Alış Fiyatı24,6799Toplam Tutar98.892.500Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)52,68Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)52,68Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)52,68Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,6480İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,3423Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBu yatırımın, şirketimize olumlu etki yaratacağı beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıJihad Shannak, Turgut Güney, Cem Öztürk, Altan Arslan, İsmail Sadi Uzunoğlu, Akif Cahit Erdoğan, Yakup Doğan, Muharrem Kaan Şakul, Esat Göktekin Dinçerler, Mehmet Güleşci, Mehmet Ali Tombalak, Ahmet Vefik Dinçer, Ahmet KocamazKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBulunmuyorVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/03/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi : 14.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi amacıyla Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi'nin imzalandığı, Stablex hisselerinin Şirketimize devrinin Rekabet Kurulu'nun onayı ve sözleşmedeki diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirileceği kamuya duyurulmuştu.Söz konusu hisse devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı alınmış ve diğer ön şartlar da yerine getirilmiş olup, Şirketimiz 22 Mayıs 2023 tarihinde Stablex'in %52,68'ine sahip olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153430BIST