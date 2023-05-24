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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.05.2023 17:44
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.607.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.05.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.007.000
Beher Payın Alış Fiyatı
24,6799
Toplam Tutar
98.892.500
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
52,68
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
52,68
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
52,68
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,6480
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,3423
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bu yatırımın, şirketimize olumlu etki yaratacağı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Jihad Shannak, Turgut Güney, Cem Öztürk, Altan Arslan, İsmail Sadi Uzunoğlu, Akif Cahit Erdoğan, Yakup Doğan, Muharrem Kaan Şakul, Esat Göktekin Dinçerler, Mehmet Güleşci, Mehmet Ali Tombalak, Ahmet Vefik Dinçer, Ahmet Kocamaz
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bulunmuyor
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/03/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

İlgi : 14.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi amacıyla Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi'nin imzalandığı, Stablex hisselerinin Şirketimize devrinin Rekabet Kurulu'nun onayı ve sözleşmedeki diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirileceği kamuya duyurulmuştu. 
Söz konusu hisse devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı alınmış ve diğer ön şartlar da yerine getirilmiş olup, Şirketimiz 22 Mayıs 2023 tarihinde Stablex'in %52,68'ine sahip olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153430


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PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
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Tam 9.359 9.616 -12,47  
Yarım 4.622 4.732 -69,00  
Çeyrek 2.304 2.359 -27,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,21 -0,26  
Gümüş Gr. 14,82 14,84 -0,14  
B. Petrol 78,47 78,47 1,63  
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