***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
10.07.2023 12:03
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1.000.000.000 TL tutarlı Tahvil/Bono İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168497
BIST
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12:026.266
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 78,43
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:0226,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0458
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:0228,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0650
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:021.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:02
|YESIL
|5,72
|100.935.253
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.437.209
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.974.906
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.448.298
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,64
|73.405.717
|% -7,81
|
|ICUGS
|7,92
|9.584.210
|% -6,82
|
|DAPGM
|38,76
|29.928.975
|% -3,96
|
|RAYSG
|31,78
|31.785.910
|% -3,29
|
|ASTOR
|81,40
|3.925.621.771
|% -0,31
|
|THYAO
|215,00
|3.153.523.051
|% -0,09
|
|ASELS
|61,40
|2.141.201.436
|% 3,98
|
|TUPRS
|91,20
|1.736.737.739
|% 0,44
|
|EREGL
|39,70
|1.700.831.850
|% 1,79
|
|EKGYO
|8,43
|1.660.024.962
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|352.219.824
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|127.804.224
|% 6,17
|
|PETKM
|16,33
|1.129.089.278
|% 2,51
|
|YKBNK
|13,07
|830.906.392
|% 0,85
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0712
|26,0833
|% 0,18
|
|Euro
|28,5789
|28,6384
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,3594
|33,5267
|% 0,10
|
|Frank
|29,2313
|29,4074
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9374
|6,9722
|% 0,25
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,00
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|3,84
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.403
|10.615
|-51,00
|
|Yarım
|5.210
|5.332
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|-0,75
|