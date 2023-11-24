***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 5.000.000.000 TL tutarlı Tahvil/Bono ve 1.000.000.000 TL tutarlı YBA İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219816BIST