***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 6.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 22.11.2023 tarih ve 73/1593sayılı kararı ile, 5.000.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 1.000.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ihracına onay verilmesi suretiyle onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi - 1 Milyar (YBA) .pdfEK: 2 İhraç Belgesi - 5 Milyar (BA) .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220179BIST