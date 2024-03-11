***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaYönetim Kurulumuzun 06.03.2024 tarihli kararı ile yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç başvurusuna ilişkin almış olduğu karara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 600.000.000 TL (altı yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257409BIST