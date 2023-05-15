***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
15.05.2023 14:57
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151308
BIST
17:434.484
En Yüksek
|Değişim
|: -6,49%
|| -311,47
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4319,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4321,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:431.274,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:41
|FLAP
|5,83
|7.704.202
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.452.267
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.568.864
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.701.507
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.719.555
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.178.288
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.103.488
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.305.108
|% -9,98
|
|ISGYO
|7,86
|131.244.765
|% -9,97
|
|THYAO
|126,30
|6.461.735.922
|% -4,75
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|SAHOL
|38,10
|2.798.965.803
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|ASELS
|40,76
|2.330.372.441
|% -1,21
|
|EKGYO
|5,91
|2.219.957.356
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|16,98
|2.166.469.863
|% 0,59
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|DOHOL
|7,97
|773.963.594
|% -9,94
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6613
|19,6666
|% 0,52
|
|Euro
|21,3789
|21,4218
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem