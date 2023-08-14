***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.08.2023 15:06
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185134
BIST
'
17:287.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 40,94
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2827,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0953
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2829,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0758
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:281.660,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.660,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:28
|NETAS
|42,68
|151.999.106
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.751.954
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.570.355
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,25
|143.660.440
|% -9,38
|
|MNDRS
|10,05
|288.175.368
|% -8,72
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|DYOBY
|26,06
|118.703.138
|% -6,86
|
|ISSEN
|14,28
|239.591.825
|% -6,54
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|EREGL
|42,90
|11.387.739.030
|% 4,53
|
|THYAO
|261,60
|8.972.327.888
|% -1,54
|
|TUPRS
|115,10
|5.730.114.175
|% 3,69
|
|PETKM
|19,11
|5.181.166.180
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,51
|2.439.886.471
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,87
|1.163.000.358
|% 2,11
|
|YKBNK
|15,93
|4.523.353.755
|% 1,08
|
|PETKM
|19,11
|5.181.166.180
|% 1,00
|
|EREGL
|42,90
|11.387.739.030
|% 4,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0425
|27,0607
|% 0,35
|
|Euro
|29,5172
|29,5320
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1332
|34,3044
|% 0,03
|
|Frank
|30,6286
|30,8131
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2260
|% 0,34
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.104
|11.179
|-9,00
|
|Yarım
|5.569
|5.615
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|-0,54
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de
-
17:43ISMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 132, 015 adet işlem
-
17:42MARKA
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 585 adet işlem
-
17:41EPLAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 925, 299 adet işlem