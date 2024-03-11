***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
11.03.2024 13:54
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 06.03.2024 tarihli kararı ile yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç başvurusuna ilişkin almış olduğu karara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 600.000.000 TL (altı yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257410
BIST
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15:489.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 99,09
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4832,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0942
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4835,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0400
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:482.241,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,47
|Açılış
|: 2.241,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.786.392
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|118.970.746
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.976.837
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.759.963
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.014.778
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|163.839.873
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.895.637.203
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,30
|4.009.691.288
|% 5,56
|
|AKBNK
|43,92
|3.921.493.310
|% 4,97
|
|OBAMS
|52,65
|3.886.388.314
|% -9,54
|
|EREGL
|45,84
|3.705.878.280
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.455.682.913
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|792.630.954
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.346.858.556
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|292.999.750
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.499.650.235
|% 2,52
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9983
|32,0036
|% 0,30
|
|Euro
|35,0002
|35,0527
|% 0,20
|
|Sterlin
|42,2434
|42,4551
|% -0,59
|
|Frank
|37,5228
|37,7109
|% -0,43
|
|Riyal
|8,7741
|8,8180
|% -0,48
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
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-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 39 artarak (% 1.37 ) 9, 846
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16:01XU100
Endeks 9, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 536.00 milyon TL de
-
16:01BUCIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 160, 304 adet işlem
-
16:00ALKA
Yüzde 5.71 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 442 adet işlem
-
15:58PKENT
Yüzde 7.78 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 180 adet işlem