***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
15.01.2024 14:40
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240047
BIST
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16:368.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 59,57
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:3630,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:3632,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0378
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:361.986,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.986,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AGROT
|16,94
|270.571.764
|% 10,00
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.610.414
|% 9,95
|
|DOGUB
|22,32
|124.126.492
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.139.828
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|188.856.979
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,29
|56.684.515
|% -6,23
|
|METUR
|6,90
|50.141.251
|% -5,99
|
|GUBRF
|138,40
|1.865.582.458
|% -4,88
|
|THYAO
|251,00
|5.717.562.118
|% 0,00
|
|KCHOL
|161,20
|4.815.248.884
|% 3,67
|
|AKBNK
|42,98
|4.564.079.411
|% -0,65
|
|ISCTR
|25,40
|3.825.390.729
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,46
|3.423.617.127
|% -2,09
|
|YKBNK
|22,46
|3.423.617.127
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,40
|3.825.390.729
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|275.956.739
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,19
|878.351.672
|% 0,00
|
|AKBNK
|42,98
|4.564.079.411
|% -0,65
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0972
|30,1014
|% 0,01
|
|Euro
|32,9824
|33,0013
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1725
|38,3639
|% -0,19
|
|Frank
|35,0989
|35,3103
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0019
|8,0420
|% -0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|914,57
|915,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,43
|973,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,75
|% 0,66
|