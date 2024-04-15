***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
15.04.2024 14:10
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271805
BIST
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16:189.734
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -80,63
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:1832,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:1834,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1076
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:182.452,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,70
|Açılış
|: 2.453,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:16
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|134.930.911
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|986.792.443
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.305.534
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|225.961.703
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.067.081
|% -9,98
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,92
|33.837.114
|% -6,95
|
|EUKYO
|27,00
|10.104.533
|% -6,90
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,00
|9.069.129.661
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,83
|4.394.714.018
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,82
|4.360.657.386
|% 0,82
|
|TUPRS
|186,50
|4.130.875.489
|% -1,01
|
|AKBNK
|57,85
|3.338.254.866
|% 2,03
|
|ZOREN
|5,88
|2.115.290.385
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,83
|4.394.714.018
|% -0,08
|
|ODAS
|9,66
|1.641.862.047
|% 4,43
|
|EKGYO
|10,93
|1.615.485.570
|% 1,67
|
|YKBNK
|31,82
|4.360.657.386
|% 0,82
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4059
|32,4078
|% 0,16
|
|Euro
|34,5237
|34,5322
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4174
|40,6200
|% 0,16
|
|Frank
|35,4281
|35,6057
|% -0,07
|
|Riyal
|8,6289
|8,6722
|% -0,13
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,60
|28,63
|% 0,66
|
|Platin
|967,16
|969,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,89
|1.028,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,82
|89,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,66
|2.354,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BRSAN, HEKTS
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 06 kaybederek (% -0.77 ) 8, 613
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16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ENTRA, ETILR, PKART, KCAER, FLAP, GOLTS, SEYKM, RYSAS, CANTE
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16:31
KRTEK, KCAER, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:31
CASA, AKCNS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında