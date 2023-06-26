***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
26.06.2023 10:19
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 10.04.2023 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama" , "7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri" , "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi" başlıklı bölümlerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadil gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve 29833736-105.02.02.02-39098 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı, ilgili tadil metni eski ve yeni hali karşılaştırması ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162120
BIST
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11:535.704
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 121,46
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.704
11:5325,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,7496
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5328,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,9044
|Açılış
|: 27,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:531.610,59
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 51,06
|Açılış
|: 1.610,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.610,59
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOGUB
|13,67
|46.558.787
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.233
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.226,90
|146.651.310
|% 8,10
|
|BRMEN
|1,99
|69.889
|% 7,57
|
|BRISA
|56,85
|17.750.448
|% 7,47
|
|CELHA
|27,50
|19.012.458
|% -4,91
|
|KERVN
|0,78
|245.295
|% -2,50
|
|AYCES
|137,00
|31.170.659
|% -1,79
|
|BURCE
|165,00
|15.833.056
|% -1,61
|
|ATAGY
|6,43
|2.907.705
|% -1,38
|
|THYAO
|190,50
|4.325.249.070
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|SAHOL
|47,36
|941.742.247
|% 1,85
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,39
|479.904.323
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,66
|144.029.936
|% 3,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9418
|25,9801
|% 2,97
|
|Euro
|28,2474
|28,3381
|% 3,30
|
|Sterlin
|32,7976
|32,9621
|% 2,55
|
|Frank
|28,7357
|28,9088
|% 2,50
|
|Riyal
|6,8656
|6,9000
|% 2,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|43,94
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.097
|5.262
|235,00
|
|Çeyrek
|2.557
|2.631
|117,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,96
|0,74
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|
Seans Raporu
11:53
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem
-
12:06OYLUM
Yüzde 9.52 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 571, 966 adet işlem