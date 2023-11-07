***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
07.11.2023 16:34
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 10.04.2023 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın " 4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler" ve "5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi " başlıklı bölümlerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadil gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2023 tarih ve 29833736-105.02.02.02-44761 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, ilgili İBD tadil metni eski ve yeni hali karşılaştırması ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215088
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
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|Önceki Kapanış
|: 7.868
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7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0659
|Açılış
|: 28,5700
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|Önceki Kapanış
|: 28,4900
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28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0401
|Açılış
|: 30,5000
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.800,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.800,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
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1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|18,60
|1.169.718
|% -38,65
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4777
|28,5296
|% 0,32
|
|Euro
|30,4675
|30,4811
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,9641
|35,1395
|% -0,09
|
|Frank
|31,5417
|31,7317
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5754
|7,6134
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,51
|% 0,66
|
|Platin
|897,45
|899,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,39
|1.061,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,49
|1.963,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
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