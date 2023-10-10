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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.10.2023 14:47
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

   SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203808


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BIST En Aktif Hisseler16:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 71,50 21.278.667 % 10,00  
BVSAN 110,00 536.498.426 % 10,00  
POLTK 9.020,00 135.584.610 % 10,00  
YEOTK 247,50 398.729.139 % 10,00  
MRSHL 1.018,80 196.105.068 % 10,00  
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16:01 Alış Satış %  
Dolar 27,7212 27,7265 % 0,21  
Euro 29,3988 29,4107 % 0,43  
Sterlin 33,8439 34,0136 % 0,18  
Frank 30,4377 30,6211 % 0,07  
Riyal 7,3697 7,4067 % 0,13  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -5,44  
Altın Gr. 1.653 1.653 -3,85  
Cumhuriyet 11.484 11.658 113,00  
Tam 11.239 11.327 -5,00  
Yarım 5.637 5.681 -2,00  
Çeyrek 2.810 2.840 -2,00  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 -0,11  
Gümüş Gr. 19,35 19,38 -0,12  
B. Petrol 87,69 87,69 -0,46  
Seans Raporu 16:01
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