***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi amacıyla Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi'nin imzalandığı, Stablex hisselerinin Şirketimize devrinin Rekabet Kurulu'nun onayı ve sözleşmedeki diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirileceği kamuya duyurulmuştu.Söz konusu hisse devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı alınmış ve diğer ön şartlar da yerine getirilmiş olup, Şirketimiz 22 Mayıs 2023 tarihinde Stablex'in %52,7'sine sahip olmuştur. Yine aynı gün Stablex'te yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucunda, Şirketimizin Stablex'deki pay oranı %76'ya ulaşacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152741BIST