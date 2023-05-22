***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 16:39
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi amacıyla Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi'nin imzalandığı, Stablex hisselerinin Şirketimize devrinin Rekabet Kurulu'nun onayı ve sözleşmedeki diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirileceği kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu hisse devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı alınmış ve diğer ön şartlar da yerine getirilmiş olup, Şirketimiz 22 Mayıs 2023 tarihinde Stablex'in %52,7'sine sahip olmuştur. Yine aynı gün Stablex'te yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucunda, Şirketimizin Stablex'deki pay oranı %76'ya ulaşacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152741
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0640
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.259,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.259,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8262
|19,8303
|% 0,09
|
|Euro
|21,4439
|21,4641
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,5668
|24,6900
|% -0,07
|
|Frank
|21,9920
|22,1244
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2719
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|0,42
|
Seans Raporu
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