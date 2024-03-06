***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") onaylanacak İzahname'nin geçerlilik süresi olan 12 (on iki) ay boyunca halka arz edilerek satılmak veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı ("NYİP") piyasasında satışa sunulmak üzere, toplam nominal 600.000.000 TL (altıyüzmilyonTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, vade sonunda nakdi veya fiziki uzlaşı yöntemiyle, bir veya birden çok seferde her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraç edilmesine,2. Yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, dayanak varlık dâhil tüm koşulların ve esaslarının belirlenmesi ile satışlarının tamamlanması süreçleri kapsamında SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, izahname ile ihraç belgelerinin imzalanması ve SPK nezdinde her türlü işlemin ifası hususunda, ilgili tarihte güncel, usulüne uygun şekilde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olan Şirketimiz imza sirkülerine göre bir tanesinin birinci derece imza yetkisine haiz olması şartıyla, Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Müdür ünvanlarına sahip yetkililerden herhangi ikisinin müştereken diğer kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde süreçle ilgili olarak gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda ise, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, bir tanesinin birinci derece imza yetkisine haiz olması şartıyla, Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki imza yetkilisinin müştereken yetkili olacak şekilde yetkilendirilmesine,3. Şirketimizin gerçekleştireceği yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraçlarına aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülmesine ve bu münasebetle, söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255817BIST