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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2023 17:40
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MERT ERDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Şuçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamındaki bildirimlere ilişkin görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden sorumlu Üye ? 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Uyum Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil
EMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP YENEL ONURSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 05.05.2023 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP YENEL ONURSAL Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET TAMAN Genel Müdür Yardımcısı
ALPHAN AKİZ Genel Müdür Yardımcısı
AHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür Yardımcısı
ALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN EKER Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ULAK Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147486


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Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.532 4.648 19,00  
Çeyrek 2.245 2.317 9,00  
Gümüş.Ons 25,63 25,66 -0,40  
Gümüş Gr. 16,07 16,09 -0,24  
B. Petrol 75,36 75,36 2,86  
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