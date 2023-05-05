***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 23.03.2023 Bağımsız Üye DeğilTÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkan YardımcısıYUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMERT ERDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye DeğilFERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Şuçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamındaki bildirimlere ilişkin görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden sorumlu Üye ? 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Uyum Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiHALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye DeğilEMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi 23.03.2023 Bağımsız Üye DeğilCEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilZEYNEP YENEL ONURSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 05.05.2023 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıTÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yrd.FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu ÜyesiYUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu ÜyesiMERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiEMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu ÜyesiHALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu ÜyesiCEM MARTI Yönetim Kurulu ÜyesiZEYNEP YENEL ONURSAL Yönetim Kurulu ÜyesiHALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür YardımcısıMEHMET TAMAN Genel Müdür YardımcısıALPHAN AKİZ Genel Müdür YardımcısıAHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür YardımcısıALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür YardımcısıGÖKHAN EKER Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA ULAK Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147486BIST